El repaso de un tertuliano de 'El Chiringuito' a los políticos españoles: "Ese no me gusta"

La política lo toca todo y este lunes ha llegado hasta El Chiringuito de Jugones, el programa de Mega que presenta Josep Pedrerol.

Durante la sección de Eduardo Inda, el exfutbolista Loco Gatti hizo un repaso de la situación política actual y dejó comentarios muy llamativos sobre los principales líderes de España.

El portero argentino ha asegurado que le “cae bien” Pedro Sánchez porque “tiene presencia y habla fino”. Además, ha asegurado que lo ha votado “por guapo”. Eso sí, ha reconocido que se acaba de enterar de que es “de izquierdas”. También ha tenido tiempo para nombrar a Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, del que ha dicho que tiene “cara de malo y cada vez más”.

En cuanto a quién prefiere para dirigir el país lo tiene claro: “Pongan a Florentino [presidente del Real Madrid] que lo soluciona todo. Es verdad, ¿qué tenéis que pensar? Florentino presidente y se acabó y lo arregla todo”.

″¿Pablo Casado qué tal?”, le ha preguntado Pedrerol. Pero Gatti no ha respondido y ha aprovechado para hablar de Pablo Iglesias, líder de Podemos. ”¿Con el de la coleta qué pasó? ¿Sigue ahí? Ese no me gusta, lo veo ahí un poco raro... misterioso”.

″¿Y Rivera?”, ha vuelto a preguntar de nuevo Pedrerol. “Rivera quedó fuera ahora del partido”, ha respondido el futbolista, que ha demostrado que está muy pendiente de la actualidad política española.