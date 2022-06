El repaso de Yolanda Díaz a una diputada de Vox: simplemente le recuerda su programa electoral

En su turno de réplica, con las manos cruzadas y sin levantar la voz, Yolanda Díaz le ha espetado a Cañizares que el problema no es el gobernador “es el programa radical que ustedes defienden y que llegarían a aplicar si gobernasen con el PP”.

“Ese programa que dice alto y claro que quieren contratos basura para jóvenes. Ese programa que no se cansan de repetir quiere privatizar el sistema público de pensiones. Y sí, quieren bajarlas. Ese programa que dice que quiere bajar el salario mínimo, ese programa que quiere que el despido sea gratis y ese programa que dice que quiere recortar los derechos de huelga en España”, ha dicho implacable Díaz.

Para terminar, ha dicho igual de tajante: “El problema no es el Banco de España es que ustedes quieren generar conflicto entre las instituciones, las comunidades y los españoles. La gente no quiere eso. No confundan su odio con la realidad de nuestro país”.