El 'repaso' monumental de Dani Mateo al candidato de Unidas Podemos que mandó callar "la puta boca" a Iglesias

LASEXTA

“Hay que saber ganar, saber perder y mantener la compostura”. El colaborador de El Intermedio —de laSexta— Dani Mateo ha pegado un ‘repasito’ monumental al candidato de Unidas Podemos por Dénia, Àlex Rodenkirchen, tras su furibundo ataque al líder de la formación morada, Pablo Iglesias. Rodenkirchen, cuyo grupo se ha quedado por muy poco fuera del Ayuntamiento de Dénia tras estas elecciones municipales, donde la formación morada conseguía el 4,94% del apoyo del electorado, ha culpado de este batacazo directamente a Iglesias. Pero lo más llamativo ya no es el fondo del mensaje, si no la forma: “Y voy a dar nombre y apellido... y mote. Estimado Pablo Iglesias, Coletas. Dénia iba muy bien, como todas las poblaciones. Estábamos subiendo, como todas las poblaciones. Y no se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega”, exclamó el candidato de la localidad alicantina en rueda de prensa.

“Evidentemente, nosotros no queremos que nos donen, queremos que paguen impuestos, pero si tanto dices que la prensa no te apoya, la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a la gente con cáncer”, argumentó, antes de soltar: “Creo que los políticos en campaña deberían morderse la lengua, y lo digo muy claro, y convendría a veces que algún político se callara la puta boca. Nos ha perjudicado. Hay que ser consecuente y que dé la cara”.