El reportero del Telediario de TVE implicado en este directo responde tras la polémica

Siempre que hay tormentas, lluvias o nevadas se viven situaciones parecidas a la de este miércoles en el Telediario de TVE. Y, casi siempre, los espectadores acaban criticando al medio.

El reportero Adrián Arnau comentó en pleno directo la fuerte granizada con lluvias torrenciales que tuvieron lugar en Madrid y en el resto de España y que han dejado la ciudad totalmente inundada.

En esa pieza que ha compartido la cuenta de Twitter del ente público se ve al periodista completamente empapado y aguantando el chaparrón ante las cámaras.

Una imagen que ha sido muy criticada en redes sociales, donde los usuarios han cargado contra la cadena por mandar un reportero a pasar penurias con el mal tiempo que hacía.

Después del revuelo, Adrián Arnau ha salido al paso de la polémica y ha explicado en qué circunstancias de dio el directo. “Calma, por favor. Estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error. A diez segundos del directo, la cosa ha arreciado mucho y ya hemos tirado. Pero vaya, q solo es agua! Y así de bien me han cuidado”, ha respondido en el tuit del Telediario de TVE.