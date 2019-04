El reproche de Broncano a Leiva en 'La Resistencia': "Es la excusa peor tirada de la historia"

“Yo sabía que era el primer programa, lo que pasa...”, ha empezado diciendo Leiva. “Nos plantaste en el primer programa, cuando más falta hace...”, ha interrumpido Broncano.

“No seas cabrón. No os planté, me llegó la propuesta en un momento en el que yo no estaba de gira y como a mí me aterra hacer programas de televisión.... Me lo propusieron y me pareció muy simpático y muy cojonudo venir a tu grandísimo programa, pero hostia, me dio como vergüenza”, ha dicho Leiva.

“Bueno no podía o a lo mejor no podía incluso”, ha añadido el cantante provocando las risas del público.