El reproche de Cristina Pedroche a Pablo Motos en 'El Hormiguero' por lo ocurrido en las últimas Campanadas

Cristina Pedroche ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La colaboradora de Zapeando será la encargada junto a Alberto Chicote de dar las Campanadas en Antena 3.

La entrevista con Pablo Motos ha versado del tema del momento: el vestido que llevará en Nochevieja la televisiva, que para los interesados “aún no está”.

La popular presentadora ha asegurado que no puede decir nada, de momento, de lo que llevará y que seguro que va a sorprender. “La que vas a liar”, ha reconocido que le dijo su padre al verlo.

Además, Pedroche ha contado que no suele leer lo que dicen de su vestido y que solo consulta el WhatsApp momentos después de las Campanadas. En ese contexto, la presentadora ha afirmado que recibe muy pocos mensajes en ese momento porque sus amigos y conocidos piensan que puede estar ocupada, pero ella ha afirmado que no, que quiere que recibir feedback. “Entonces te mando un WhatsApp”, ha asegurado el presentador.

“El año pasado no me escribiste”, le ha reprochado en tono de humor Pedroche a Motos. “Me escribiste antes y me deseaste suerte”, ha añadido.