El reproche de Ernesto Sevilla a Pedro Sánchez tras un encuentro en La Moncloa

Ernesto Sevilla acudió este miércoles a divertirse a El Hormiguero. El actor y cómico estuvo con Pablo Motos en Antena 3 contó una divertida anécdota con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El presidente invitó hace unos meses a un grupo de cómicos y cómicas al palacio de la Moncloa con motivo de la campaña contra la violencia de género llamada #NiMediaBroma.

De ese encuentro, Ernesto Sevilla ha querido contar una anécdota, siempre en tono de humor: “Tuve el placer de estar con él en la Moncloa, me la enseñó. Me enseñó la Moncloa. Me la enseñó pero no fue muy efusivo. Me la enseñó así como ‘bah’. No se quería ir. Es como el que te enseña una casa, te la quiere vender, pero sin pasión porque se quiere quedar”.

“No estaba empaquetando el colchón ese que se compró. O sea que se quiere quedar...”, ha apostillado Pablo Motos.

“Yo creo que sí”, ha respondido de nuevo Sevilla.