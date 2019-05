“Después de 2 millones y medio de euros no lo terminas de ver claro, ¿no?”, ha seguido bromeando Bonet con el integrante de ‘Los Lobos’, que sonreía divertido porque no había contado con que sus palabras pudiesen ser leídas en ese sentido.

Bonet ha seguido con la broma todavía un poco más. “O sea, que tú te vas mañana con 2 millones y medio y te vas a ir diciendo...“pues no me llega, no me llega”...”

“Sí, sí me llega”, respondía Valentín, sonriente.