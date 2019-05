El reproche de Wyoming a Gonzo tras su fichaje por 'Salvados'

El Gran Wyoming y Gonzo han protagonizado un “pique” de lo más peculiar en El Intermedio (La Sexta). Wyoming, ante el anuncio del fichaje de su colaborador como nuevo presentador de Salvados no ha querido quedarse sin soltarle un “reproche” muy en su estilo a Gonzo:

“Hoy la pregunta incómoda me toca hacerla a mí”, ha comenzado Wyoming. ¿Podrías retirarme, por favor, el puñal que me has clavado por la espalda, Gonzo? ¿Qué te ha dado Jordi Évole que no te haya dado yo?, le ha preguntado con toda la sorna del mundo.

Gonzo, que no ha querido quedarse atrás, ha respondido con rapidez: “Un contrato de trabajo y un sueldo digno a final de mes”.

“Paparruchas -ha soltado el presentador de El Intermedio-. Por favor, Gonzo, qué vulgar hablar de dinero en público, sobre todo estando tan cerca Thais Villas, que tú no me importas, pero no se vaya a ir ella también”, ha cerrado Wyoming.