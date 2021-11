El restaurante de barrio que recomienda Dabiz Muñoz: "Tienen un arroz con bogavante de locos"

El cocinero Dabiz Muñoz ha compartido con Play Gastro, de la Cadena SER, sus gustos culinarios y ha recomendado un restaurante de barrio en el que “tienen un arroz con bogavante de locos”.

El considerado mejor chef del mundo en 2021 ha recomendado un establecimiento “que está superescondido” llamado La Paloma II en Marqués de Corbera, en el madrileño barrio de La Elipa.

Un lugar al que Muñoz le tiene especial cariño porque ahí iba con sus padres cuando había alguna celebración importante en la familia y al que, a día de hoy, sigue acudiendo.

“Es un sitio de barrio, pero en el que tienen un arroz con bogavante de locos. ¡Me encanta el sitio!”, ha señalado.

En la misma entrevista, Muñoz ha hablado de los alimentos que no soporta. “Solo hay una cosa que no soporto: los pimientos verdes fritos”, ha explicado Dabiz, que ha hecho una matización. No mete en el saco a los pimientos de Padrón y a los pimientos verdes italianos que sí puede llegar a comerse.

El pimiento tiene un pase pero lo que no soporta son las pasas: ”¡De verdad! No puedo”. Y qué hace cuando le ponen el típico plato de frutos secos mezclado? Pues las aparta y las pone en una servilleta.