El resultado en la segunda semifinal del Benidorm Fest divide a los espectadores

Me da pena que Marta Sango, Javiera Mena y Sara Deop no vayan a tener una oportunidad de resarcirse del desastre de hoy y que a cambio toque ver repetido el videoclip de Gonzalo Hermida el sábado, eso sí. Pero llevamos dos años de absurdos y el #BenidormFest no iba a ser menos.