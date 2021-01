El resurgir de Isabel Gemio

Debutó hace casi cuatro décadas en los medios. Fue Isabel Garbí en Radio Barcelona, saltó a la fama ya como Isabel Gemio cuando sustituyó a Julia Otero en 3x4 (TVE), presentó los míticos Lo que necesitas es amor y Sorpresa ¡Sorpresa! en Antena 3 y puso voz al fin de semana en Onda Cero durante 14 años con Te doy mi palabra. Sin embargo, desde que Gemio salió de la emisora en 2017 — de la que no se fue “por voluntad propia” —, desapareció de los medios de comunicación. Ese año había recibido el Premio Ondas por su trayectoria.

La polémica que la ha convertido de nuevo en portada

Charlas con alma es el título del espacio semanal de entrevistas que Gemio inició hace dos meses. Todas ellas pasaron sin pena ni gloria —muchas no superan ni las mil reproducciones— hasta que fue María Teresa Campos la que se sentó frente a ella hace una semana. Ahí llegó el resurgir.

María Teresa se mostró crispada y contestó que de ser hombre no le habría preguntado por sus relaciones, sin olvidar su “eres una cerda” cuando le preguntó por cómo se sentía a punto de cumplir los 80 años. “Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista”, concluyó.