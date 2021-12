El reto de la Policía de Granada con esta foto en Twitter: "Hemos introducido un fallo, ¿lo ves?"

Si has pasado la #ITV y no has puesto la pegatina en la parte interior superior derecha del parabrisas, hazlo.

Es obligatorio y nos facilita el trabajo ya que no necesitamos darte el alto para ver si está en vigor. 👍🏻

Por cierto, en la foto hemos introducido un fallo, ¿lo ves? pic.twitter.com/QqKxdRX3GA