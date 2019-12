El revés de Rafa Nadal contra un político: "Dice que no va en mi contra, pero no es verdad"

El tenista Rafa Nadal ha asegurado que no se arrepiente de la carta con la que hace unas semanas respondió al alcalde de su localidad, Manacor, y en la que se defendía de las críticas por su academia de tenis y por un presunto trato de favor a cuenta del amarre de su embarcación en el Club Náutico de Porto Cristo.

“El alcalde de Manacor dice que no va en mi contra, pero no es verdad”, asegura Nadal en una entrevista en el Diario de Mallorca, en la que también cuestiona las palabras del alcalde [Miquel Oliver, líder Mes per Mallorca en Manacor], que aseguró que no tenía ningún problema con el tenista.

Oliver acusó al número uno del mundo de realizar “urbanismo a la carta” y afirmó: “Llevan desde 2016 sin pagar el IBI y viven al margen del pueblo”. Luego matizó que no se metía con Nadal y que únicamente denunciaba “el urbanismo a la carta”.

Tras ello, el tenista publicó una carta en la que consideraba esas palabras “ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre”.

“Podría extenderme con más situaciones que me he callado durante mucho tiempo, pero no me gusta entrar en determinadas polémicas. Solo quería expresar mi sentimiento de dolor y decepción”, afirmó.

“Aunque a nivel personal, lo que más me ha dolido ha sido que el alcalde de Manacor me haya acusado de ‘vivir al margen del municipio’ añadiendo que la manacorinidad se practica, no se verbaliza”, lamentó.

En la entrevista en el Diario de Mallorca Nadal subraya que “cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor no está bien confundir a la gente”. “Si hago una carta es porque me veo obligado, no tengo ninguna gana de crear polémica y menos en Manacor, que es donde vivo”, añade.

El tenista niega además el supuesto trato de favor en la modificación legal para ampliar su academia y asegura que “no es pelotazo urbanístico”.