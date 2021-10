El rey invisible

Cuando el pueblo no demuestra interés por la falsedad del nuevo traje del emperador. Cuando los súbditos son incapaces de advertir que el rey va desnudo o, simplemente, no les importa ver su desnudez. Cuando al rey, sabedor del fraude, le da igual mostrarse tal como es y cree que los estúpidos del reino son incapaces de ver la verdad. Cuando la justicia prefiere no mirar para no ver, para no mostrar, para no juzgar. Cuando el charlatán es el rey y el sastre al mismo tiempo. En ese justo momento de cobardía, es cuando ocurre la felación judicial al rey.