El rey Juan Carlos ya tiene plan para su primer día de jubilado

El rey Juan Carlos no ha programado ningún acto oficial más antes de su retirada de la vida pública el próximo 2 de junio, pero en esa jornada presidirá una corrida de toros en la localidad madrileña de Aranjuez.



Un día después de que la Zarzuela informara de la decisión de don Juan Carlos de dejar de desarrollar actividades institucionales al cumplirse cinco años del anuncio de su abdicación, su hijo, Felipe VI, ha proseguido este martes su agenda sin que públicamente haya hecho referencia a ella.



El rey, junto a doña Letizia, ha presidido este martes en Madrid el acto de entrega de becas de La Caixa a 120 estudiantes españoles para cursos de posgrado en universidades extranjeras.



Un acto al que acudía habitualmente don Juan Carlos en su etapa como jefe del Estado y que presidió por última vez el 5 de junio de 2014, tres días después de anunciar su abdicación.



Fue uno de sus últimos actos antes de que se hiciera efectiva la abdicación y en el que dirigió a los asistentes unas palabras cargadas de buen humor en las que llegó a comentar que a partir de entonces tendría que pedir permiso a don Felipe para volver a acudir a este evento.



En aquella ocasión, don Juan Carlos instó a los jóvenes becados a seguir haciendo entre todos la “España que queremos” y resaltó el valor de la educación ante los retos del futuro.



Cinco años después, Felipe VI ha destacado en la 37 edición de estas becas el papel que juega la juventud española, que ha calificado de “pujante, inquieta y con capacidad de superación”, ante un “horizonte de incertidumbres, cuyo alcance muchas veces no podemos prever en toda su extensión” tanto en España como en otros países del mundo.



La agenda oficial de don Juan Carlos en la presente semana carece de actividades y no se ha programado ninguna después de que se anunciase ayer su decisión de retirarse de la vida pública.



Pero sí está previsto que con carácter privado presida justo el día fijado para hacer efectiva esa retirada, el domingo 2 de junio, la corrida de toros que se celebrará en la localidad madrileña de Aranjuez con motivo de las fiestas de San Fernando.



Una presencia que estaba programada ya desde semanas atrás en una corrida que servirá de homenaje a doña María de las Mercedes, madre de don Juan Carlos, y en una plaza cuya reforma se inaugura en estas fiestas.



El rey, gran aficionado a los toros, se situará en el palco real de la plaza y es probable que le acompañen la infanta Elena y sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, aunque, según los organizadores de este evento, aún no está confirmada su asistencia.



El cartel de la corrida está formado por Morante de la Puebla, el Juli y José María Manzanares.



Su presencia en este tipo de eventos se prevé que siga siendo habitual, ya que su retirada es de actos de carácter institucional.



El último de este tipo en el que participó fue el pasado 17 de mayo en el Monasterio de El Escorial con motivo de la entrega del II Premio Órdenes Españolas.



Previamente, también en mayo, había acompañado a Felipe VI en la reunión anual del patronato de la Fundación Cotec y en la XIII cumbre de Cotec Europa celebrada en Nápoles, en la que estuvieron presentes también el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.



Este miércoles, don Felipe realizará su primer viaje internacional tras el anuncio de su padre y se desplazará a Aquisgrán (Alemania) con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Será el encargado de pronunciar la “laudatio” del ganador de este premio, que se otorgó al rey Juan Carlos en 1982.



Han sido escasas las reacciones al anuncio de don Juan Carlos por parte de líderes políticos, entre los que el dirigente de IU, Alberto Garzón, ha considerado que su vida no experimentará un cambio muy grande y “seguirá viviendo a cuerpo de rey”.