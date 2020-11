El riesgo de perder el tren europeo

En definitiva: Europa nos ha dado una oportunidad para no perder el tren con la aprobación del plan de recuperación europeo. España recibirá 140.000 millones para invertir en nuestra economía. Sin embargo, esto no garantiza que no nos vayamos a quedar descolgados, es solo una oportunidad, si malgastamos el dinero veremos cómo nuestro país se estanca mientras el resto crece. Evitarlo es un objetivo nacional.