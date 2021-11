El rifirrafe de Antón Losada con Pablo Echenique: "Se ha quedado escocido, qué cansino"

“Basta ya de todo este esloganeo. Si tienes argumentos, ponlos encima de la mesa. Yo he intentado hacer un discurso en el que no cuestiono las motivaciones ni las razones de nadie. ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya basta de los dedos acusadores!”.

“En algo tan complejo como la política sanitaria, el eslogan suele ser un mal consejero. Blindar la sanidad pública. Eso no se hace en una ley. Eso se hace con dinero, pagando bien a los profesionales, construyendo hospitales. Tú en una ley no puedes prohibir que haya provisión privada y no puedes prohibir que haya colaboración entre la provisión pública y la privada, colaboración que, además, es deseable porque no todo es Ribera Salud”, ha reflexionado Losada en la Ser.

Es curioso que pidan argumentos cuando los suyos son llamarnos "populistas" y "Europa no nos deja", que lo mismo vale para no bajar la factura de la luz o para no regular los alquileres. Pero bueno. Vayamos a los argumentos 👇

Tras todo ello, Losada ha respondido, ya a través de Twitter: “Se ha quedado escocido. Qué cansino”. “A mí podéis insultarme lo que queráis, decir que soy de tal o de cual, que opino así por unas lentejas, lo que queráis. Me da igual. No me callaron los de antes, no me van a callar los de ahora”, ha avisado.

Y ha rematado: “Y ahora me voy a privatizar un rato. Por si queréis decírselo a @PabloEchenique”.