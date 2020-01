El rifirrafe de Cayetano Rivera con los periodistas: "¿No me vais a hacer caso?"

La relación del torero Cayetano Rivera con la prensa es más que tensa desde que los medios publicaron unas fotos en las que aparecía en Londres con una mujer que no era su esposa, Eva González.

El diestro anunció medidas legales contra todos aquellos que habían atentado contra su honor y, desde entonces, los periodistas especializados tratan de conseguir cualquier declaración del torero.

Eso ha acabado cansando a Cayetano Rivera, que recientemente ha protagonizado un intenso rifirrafe con los reporteros. Ha sucedido a la entrada de un restaurante de Sevilla, donde el torero acudió para celebrar su 43 cumpleaños junto a su hijo y a Eva González.

Rivera intentó que los periodistas se fueran a otro lugar argumentando que el niño estaba dormido. “El niño está ahora dormido, por eso os hemos pedido 20 millones de veces que, por favor, os pongáis en un sitio que no os vea. Para que él no sufra lo que nosotros sufrimos todos los días, ¿vale?”, pidió a la prensa.

Pero los reporteros no se movieron, explicando que lo único que querían era felicitarle por su cumpleaños. “Yo os lo agradezco mucho, pero lo único que quiero es que el niño no os vea. Y ahora está durmiendo, vamos a ver si no se despierta”, respondió el torero.

La discusión continuó porque los periodistas no abandonaron el lugar. ”¿No me vais a hacer caso?”, acabó preguntando Rivera, como se puede ver en unas imágenes emitidas por el programa de Telemadrid El Madroño.