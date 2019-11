El rifirrafe entre Ana Pastor y Ana Pastor en pleno debate de laSexta

El debate entre las cinco políticas de los líderes políticas está gustando mucho en redes sociales.

Los espectadores consideran que las mujeres de los principales partidos debaten y exponen mucho mejor que sus líderes, que este lunes basaron su debate únicamente en Cataluña.

Ana Pastor, moderadora del debate, ha tenido un rifirrafe con Ana Pastor, del Partido Popular, por el tiempo que han dedicado para hablar. En el primer bloque, la política ha asegurado que es la menos ha hablado. Algo incorrecto puesto que en la sala del tiempo han comprobado que ha sido la que más.

“Señora Pastor, yo pude estar...”, ha empezado diciendo la política del PP mientras se hablaba de igualdad.

“Yo entiendo que a usted le gustaría ser esta Pastor pero insisto, fíese de mí, que ha visto que el fact check usted no lo ha pasado. Voy a ir a la alusión que le han hecho a Vox y después iré al resto que no han hablado y no se preocupe que después podrá hablar de igualdad”, ha respondido la periodista.

“Es que no he hablado todavía”, ha respondido la política del PP.