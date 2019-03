Pardo le ha puesto un ejemplo: “Dijo que se quedarían en la Unión Europea y no es así”. A partir de ahí, han llegado las continuas interrupciones. “Eso no lo sabe, no hay ni un solo precedente de lo que está diciendo, seamos serios, por favor”, ha contestado un molesto Artur Mas.

Tanto la periodista como el político se han interrumpido en más de una ocasión, especialmente cuando le ha preguntado acerca de si se arrepiente de sus acciones, como no decirle la verdad a los catalanes. “Me arrepiento de muchas cosas, pero yo siempre se la he dicho”, le ha respondido Mas.

″¿Cree que si Escocía hubiera votado que sí a la independencia hoy estaría fuera, queriéndose quedar? Las declaraciones se hacen para prevenir algo que no quieres que pase, pero cuando eso ocurre actúan de forma muy distinta”, ha asegurado Mas. Entre medias, Pardo le ha replicado varias veces que “no les ha respaldado nadie”.

El exlíder de Convergencia lo ha comparado con Reino Unido: “Fíjese en lo que les está costando marcharse y eso que quieren hacerlo. Ahora imagínese alguien que no quiere, como es el caso de Cataluña”.

También ha reconocido que no se ha sentido traicionado por Carles Puigdemont, su sucesor: “No, en absoluto. Yo le di mi leal opinión cuando me la pidió, no la siguió y, a partir de ahí, la política es eso. Yo hubiera hecho cosas distintas y se lo he dicho a él. Ahora tiene que asumir la responsabilidad de sus actos”.