El rifirrafe entre Cristina Pardo y Álvarez de Toledo en 'Liarla Pardo': "Que me multe Casado mañana"

″¿Quiere usted plantearle a Pablo Casado que me multe mañana?”, ha contestado la candidata del PP, visiblemente molesta y algo descolocada por la cuestión.

Tras preguntarle a su invitada si consideraba que abandonar el partido y regresar después le parecía coherente y “respetuoso con los estatutos del partido”, Cristina Pardo le ha leído un artículo de esa normativa del que se puede extraer que el comportamiento de Álvarez de Toledo no se atenía a la norma.

Tensión entre Pardo y Álvarez de Toledo por un punto del ordenamiento interno del PP: "Me parece bastante borreguil".

“Sólo estoy subrayando un comportamiento que me parece incoherente”, ha contestado Pardo.

“Si todo el mundo hubiera hecho lo mismo que usted, Pablo Casado no habría sido elegido”, ha vuelto a la carga la periodista. ”¿Me está acusando de poner en peligro la candidatura de Pablo Casado?”, ha replicado la invitada.

Álvarez de Toledo ha asegurado que los partidos “tienen que encontrar un equilibrio muy difícil entre libertad y disciplina y suelen inclinarse más por lo segundo” y ha intentado dar por finalizada la cuestión, pero Pardo no estaba por la labor.

"¿Usted me está acusando a mí de haber puesto en riesgo la candidatura de Pablo Casado?", dice Álvarez de Toledo a Pardo.

Ese comentario ha hecho saltar a Álvarez de Toledo, quien se ha defendido de la acusación de incoherencia. “A lo largo de mi vida he defendido siempre las mismas ideas. Eso es lo que me llevó a salirme del Partido Popular y lo que me ha hecho volver ahora”.