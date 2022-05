El rifirrafe entre Daniel Guzmán y Martínez de Irujo que tensa el debate en 'Encuentros Inesperados'

El actor Daniel Guzmán en 'Encuentros Inesperados'. LASEXTA

El hijo de la Duquesa de Alba ha comenzado a contar ciertos aspectos de su vida, como el nulo apoyo que recibió de su familia cuando quiso dedicarse a la equitación y la mala fama que tiene este deporte en España. “Somos el único país que le hemos puesto la etiqueta elitista y nos hemos quedado ahí. El mundo ecuestre es una industria en los países europeos”, ha afirmado.

Ante estas palabras el actor Daniel Guzmán le ha señalado que en España no todo el mundo tiene un caballo, ni acceso a uno. “La equitación en mi entorno social es minoritaria”, ha apuntado.

Pero Martínez de Irujo ha seguido quejándose de la etiqueta que ha recibido la equitación aunque se ha reunido “con presidentes regionales y ministros”.

Tras esto, el intérprete le ha señalado que lo que estaba diciendo es “tramposo” porque representa a una minoría social. “La mayoría social no tiene nada que ver con vuestra vida, nada, y la mayoría social no tiene esos privilegios. Antiguamente, nosotros no podíamos acceder a esos deportes. Yo no podía acceder a jugar al tenis. Se me podría haber dado bien, o no. Yo solo podía acceder a un balón, por eso es un deporte mayoritario”, ha defendido el actor.

Barrio o palacio 🏬🏰

Enchufe o mérito 🔌🥇

Trabajar o vivir del cuento ⏰ 🏖



Que empiece la lucha (de clases) 🛎🛠



🔴 YA EN DIRECTO #EncuentrosClases:https://t.co/p1n6fMlPWc pic.twitter.com/oCtClLrKVD — Encuentros Inesperados (@Inesperados) May 12, 2022

Mendizábal ha apostillado entonces que los deseos de Guzmán estaban “limitados” por su realidad. Pero el aristócrata ha afirmado que se le escapa “el extremo” al que pertenece el actor. “Pero no es un extremo. Daniel no viene de una realidad extrema, viene de una realidad mucho más extensa de lo que creo que has tenido acceso a ver”, ha intervenido entonces Morgade.

Publicidad

Poco después, Martínez de Irujo ha seguido defendiendo su postura y ha contado que cuando murió su madre se tuvo que ir del palacio. “Me invitaron a salirme del palacio”, ha matizado justo después ante la sorpresa de los presentes. ”¿Te echaron en serio?”, ha inquirido la cómica. “Tus hermanos te echaron”, ha reaccionado también sorprendida la presentadora. Y él ha confirmado que sí, “el mayor”.

“Y entonces yo me quedé muy perdido, sobre todo porque yo había dejado mi carrera deportiva Y os juro de verdad, me creáis o no, os lo digo mirándoos a los ojos, no tenía para pagar el colegio de mis hijos cuando yo me salí del palacio”, ha explicado. “A uno público, ¿qué problema hay?”, ha señalado Guzmán.