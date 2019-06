El rifirrafe entre Espinosa de los Monteros (Vox) y Jesús Maraña en 'Hoy por Hoy': "Le enciendo la cara de color rojo"

“Mire, primero, no me consta nada todo eso que dice usted que se ha publicado”, ha contestado Espinosa de los Monteros.

“Si usted me dice que esas expresiones se han formulado en el ámbito privado y se han sacado de contexto, pues es una cosa. Si usted me dice que eso se ha dicho en un ámbito parlamentario, pues me parece una cosa muy distinta. En cualquier caso, ese tipo de afirmaciones, las hayan hecho o no, no describen a Vox de ninguna manera”, ha respondido Espinosa de los Monteros.

Maraña ha querido saber si estaba justificando en el distinto “registro” que un político pueda decir cosas como estas.

“Lo que he dicho es que en distintos momentos hay distintos registros”, ha querido matizar el dirigente de Vox, “las cosas se dicen de una manera en un programa de radio a las 9 de la mañana y de forma distinta en un mitin a las 20 de la tarde”. “El tono que se emplea, el vocabulario que se emplea, el registro que se emplea para decir lo mismo es distinto en cada caso”, ha agregado.