El Rubius esquiva la censura y cuelga la foto que Instagram le borró

El popular youtuber El Rubius, que cuenta con 37,2 millones de suscriptores, se ha visto afectado por la censura de Instagram. En su caso no ha tenido nada que ver con desnudos o contenido explícito y ha logrado publicar la imagen que en un principio la red social le borró.

Se trata de una imagen en la que posa con otro conocido youtuber, Mangel, sentado en una grada. El propio Rubén Doblas (su nombre real) ha explicado lo ocurrido en el pie de foto.

“Instagram me ha eliminado esta foto que subí hace unas horas por que ‘incitaba al odio, acoso y al bullying’ ya que puse en el texto que le iba a destruir la casa de Karmaland [una serie de YouTube] a Mangel. La resubo de nuevo diciendo que... te quiero mucho, guapo. No diré nada mas 👀 PD: Instagram no sabe rolear”.