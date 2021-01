El ruido y la furia

Hay excepciones, por supuesto. Quizás nuestros parlamentarios deberían contar con una humanidad solidaria y no solitaria. Un minero o un jornalero saben lo que cuesta ganarse las lentejas y luego disfrutar de una cerveza a la sombra o al calor mientras el puchero está lleno en casa; conocen de gestión, de lo personal, la que mueve España. Ellos viven la realidad al filo, e incluso, con el doble esfuerzo de las crisis, son capaces de encontrar un momento de solaz. No estaría de más que los parlamentarios tuviesen amigos de a pie y escuchasen sus problemas en vez de captarlos a vuela pájaro en los folios de sus asesores. Ni que los partido incluyesen en sus listas a trabajadores sin una formación académica excesiva pero con cabeza política que traerían al Congreso un vendaval de humanidad y cortesía y solvencia en la sabiduría y arreglo de lo real.

Nuestros parlamentarios, que con empeñado ahínco defienden un estado del bienestar que ya han minado con el trampantojo las transferencias competenciales, pasean de la manita, cenan, se divierten o se apenan con activos de sus partidos políticos, incurriendo a menudo en lo clásico, la palmadita al líder para medrar.

No es que los parlamentarios formen una casta, es que constituyen una élite dividida en partidos. Lo que caracteriza a una élite es que es incapaz de salir de su reducido círculo de poder y darse un paseo por la realidad. Así que nuestros parlamentarios no conocen ni España ni las necesidades de los españoles. No nombraré a qué líder político vi en una terraza hace unos meses. El líder estaba acompañado únicamente de lo suyos. Los poderes ejecutivo y legislativo carecen de perspectiva al no mezclarse con la ciudadanía. A mí, lo cierto, no me gusta que me gobiernen las élites, porque las élites sólo piensan en si mismas. Las élites clásicas y las élites populistas, que comparten su apego al mando y ordeno.