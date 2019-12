El secretario general de la ONU, sobre la crisis climática: "Estamos en un hoyo profundo y seguimos cavando en él"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, urgió hoy a en Madrid a los países a dar el salto a una nueva era de acción climática, porque “el punto de no retorno está a la vista, se nos echa encima”, dijo en una conferencia previa al arranque este lunes de la cumbre climática mundial o COP25.



Guterres ha dado el pistoletazo de salida a esta conferencia que reunirá desde mañana en Madrid a delegaciones de casi 200 países, con medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno y de organismos multilaterales, para impulsar una lucha global más ambiciosa contra la crisis climática.



“Ya no es un problema a largo plazo”, los cambios climáticos están ocurriendo “mucho más rápido” de lo que avanza la humanidad para frenarlos; “estamos en un agujero y seguimos cavando en él”, como si no hubiera final, pero “pronto será demasiado tarde para escapar”, ha advertido.