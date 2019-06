El secreto del fenómeno viral de la Guerra Civil de Twitter: ¿Quién está detrás de él y cómo funciona?

Detrás de este robot se encuentra Michael, un joven italiano de 30 años. No hay nadie más. Él y solo él. “Seguía muchas otras cuentas bots con diferentes funcionalidades en Facebook y quería tener una para mí. Solo he juntado algunos de mis intereses”, cuenta a El HuffPost su creador.

“Primera semana de enero, año 2020, Madrid ha conquistado la provincia de Toledo”. No es ninguna película de ficción, es la cuenta de Twitter que emula una Guerra Civil entre las diferentes provincias españolas.

Este exitazo de España en la Guerra Mundial le llevó, como no podía ser de otra manera, a dar el paso e introducirse con la versión de las provincias: “Quiero hacerlo con otros muchos países, al menos con los más grandes. El éxito en España fue la motivación perfecta para empezar a desarrollar una versión de Twitter mejorada. Ha ido tan bien que planeo comenzar otros en algunos países, posiblemente alguno esta semana”.

“No contaba con este éxito. Claro que no. Todo empezó en un pequeño grupo de Facebook”, se sincera, aunque reconoce que en España algo sí que se esperaba, sobre todo después de la popularidad que consiguió en Paraguay. Lo que más le sorprendió de los españoles es la red social elegida: “La cuenta de Twitter, que era básicamente desconocida hasta ese momento, se volvió viral en España porque aparentemente los jóvenes prefieren mucho más Twitter”.

De momento, y pese a no tener tiempo, está arrasando.

A pesar de haber estudiado programación, confiesa que le gustaría moverse a algo relacionado con el mundo de los videojuegos y hacer el suyo propio. Por ello, cree que estos bots son un primer paso para darse a conocer. “¡Solo me falta tiempo para trabajar en esa faceta!”, afirma Michael.

Y las cuentas no se quedan ahí. En los últimos días, distintos usuarios de Twitter han aprovechado el auge de esta iniciativa para hacer los conflictos en algunas autonomías. Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia o Madrid cuentan con la suya propia. Aunque como asegura Michael, estos perfiles no tienen nada que ver con él y las controlan otros usuarios.

“Hay muchas en todo el mundo y no podría seguirlos a todos. No estoy en contra de ellos y aprecio que se hayan inspirado en mí, siempre y cuando lo indiquen con claridad y no intenten solamente conseguir seguidores de forma sencilla. Seguramente salga mejor con bots reales, porque estoy seguro de que algunos de ellos están publicados de forma manual por gente que utiliza Photoshop para colorear los mapas”, asegura.

De momento no se sabe si el final de la Guerra Mundial (va por el año 2100) o el de la Guerra Civil está cerca, lo que está claro es que mientras hay vida hay esperanza.

“Realmente solo puedes estar seguro cuando hayas conquistado hasta el último territorio, pero yo diría que cuando una provincia controla al menos la mitad de los territorios básicamente se termina”, resume su creador, aunque deja un hilo de esperanza para futuras reconquistas: “¡Pero técnicamente todavía hay una posibilidad de perder!”.

Pero... ¿Qué es un bot y cómo funciona?

Un bot no es otra cosa que la abreviatura de robot. Es un programa informático que está diseñado especialmente para realizar tareas de forma repetitiva a través de internet de forma autónoma.

Particularmente, los que controla Michael funcionan con un algoritmo que puede sonar complicado, pero que realmente tiene un comportamiento sencillo. Para ayudar a entender, el joven lo define así: “Puede resultar difícil de entender, pero es muy simple. Elige una provincia/país al azar y, automáticamente, conquista otro territorio elegido aleatoriamente entre el que está más cerca de él y sus limítrofes (en otras palabras, los que podría atacar). Las distancias se calculan basándose en los centros geométricos”.

Además, en la página web se indica que no hay batalla y que existe una mínima posibilidad de ganar la independencia. El proceso de conquista, que es automático, se repite hasta que solo quede uno.

Sin duda, un auténtico fenómeno viral que ha creado una comunidad virtual única. “Estoy feliz de que la gente no solo siga mis bots, sino que también trabajen en sus habilidades como programador”.

La guerra ya ha comenzado… Ahora solo falta por saber el ganador.