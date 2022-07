El sector gasista respalda la oposición del Gobierno al plan de racionamiento de Bruselas

Europa Press News via Getty Images

Asimismo, la patronal gasista subraya “la relevancia estratégica” actual de la infraestructura gasista española para garantizar la soberanía energética europea, un papel para el que el sector está “plenamente preparado y dispuesto”, pero que pasa por “el necesario refuerzo de la red de interconexiones que permitan impulsar no solo más volúmenes de gas natural hoy, sino en el futuro inmediato el flujo de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde”.

Es necesaria una aplicación de las medidas de ahorro que tenga en consideración las capacidades logísticas y el modelo de suministro de cada Estado miembro, lo cual no es contrario con los principios de necesaria coordinación y solidaridad con nuestros socios comunitarios.

La Asociación Española del Gas comparte la posición del Gobierno de España de no considerar la hipótesis de una restricción general de la demanda, ni para los hogares, ni para los consumidores industriales españoles.

Ribera: “Es algo injusto”

La propia ministra, Teresa Ribera , ha explicado este jueves en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER que la propuesta de Bruselas “molesta” porque no se debatió con el Gobierno español y que “preocupa” porque plantea un esquema “que supone un esfuerzo sobredimensionado para España”, ahondando en su idea de que no todos los países pueden recortar tanto porque hay situaciones muy diferentes en el seno de los Veintisiete.

Ribera ha afirmado que España no está “dispuesta” a que se le “imponga sin sin preguntar” algo que considera “injusto”.

La ministra ha remarcado varias veces que “el esquema que han planteado supone un esfuerzo desmesurado para España”, que ha hecho los deberes por encima de otros estados, a los que no ha querido citar. “Pueden contar con nuestra solidaridad, pero ponemos en duda la efectividad”, ha garantizado, pero esa solidaridad ha de ser “efectiva, justa y flexible”. “Los españoles han hecho un esfuerzo muy grande durante mucho tiempo, no siempre contando con la comprensión de la Comisión (...). No podemos ser vistos como el espacio al que acudir sin preguntar”, ha remarcado.