El segell del silenci

Confinats els nostres cossos a casa a causa de la pandèmia de Covid-19, el soroll no arribava, en la majoria de les ciutats, als 55 decibels. Es va atenuar de cop. El bruel del monstre urbà va deixar pas a una sobtada quietud i l’aire va quedar impol·lut de contaminació. Els beneficis per a la vida diària van ser indiscutibles. A Barcelona, ​​sense anar més lluny, els nivells sonors van baixar més de 9 decibels. A Lleida, la pressió acústica va disminuir fins a vuit vegades i la percepció sonora va augmentar un 14%. No crec que ningú pugui oblidar les imatges publicades d’exemplars dels més diversos animals passejant al seu aire pels carrers de ciutats i pobles. El silenci es va apoderar de tots els espais oberts; va usurpar els carrers i l’ànima atordida de la gent. No és aquest el silenci que volem. No desitgem el silenci de la por; de la mort que ens assetjava. No obstant això, la sensació de sentir els propis passos al caminar, la sensació tan profunda de silenci, les seves virtuts psíquiques i físiques, ha estat tan impressionant que hauria de fer-nos reflexionar sobre la seva necessitat. Una necessitat que ja forma part del gran canvi que s’està generant a escala global amb l’objectiu de crear i impulsar ciutats més verdes, on les cames, la bicicleta i el transport públic elèctric siguin els vehicles prioritaris. I, en darrer terme, el cotxe elèctric. Actualment, als carrers de Barcelona, ​​així com en els de molts altres pobles i ciutats, s’estan creant nous carrils per a bicicletes restant espai als cotxes i això representa un nou avanç d’allò més positiu.

En aquesta segona quinzena de juliol el coronavirus dels nassos ha tornat a mostrar les seves urpes. No cal dir que m’he reclòs en la meva closca. El fet és que he llegit d’una tirada el llibre One square inch of silence de Gordon Hempton, l’ecologista acústic i gravador de so guardonat amb un Emmy, també conegut com el millor «rastrejador de so» del món. Durant els últims 30 anys, aquest personatge, únic i carismàtic, ha donat tres vegades la volta al món armat amb un micròfon a la recerca de sons purs de la natura. A les Olympic Mountains, a un pas de Seattle, va crear fa uns anys la simbòlica One Square Inch of Silence, una mena d’oasi de tan sols 30 decibels; un parèntesi en el món estrepitós d’avui. No fa gaire, Hempton va creuar Estats Units de costa a costa en un inaudit cross country, captant tots els sons autòctons durant el viatge i escrivint sobre la marxa un apassionant tractat de geografia acústica. El seu arxiu sonor inclou alguns dels sons més rics i complexos del planeta: una col·lecció de «retrats sonors», com ell els anomena, incomparable. Probablement hagin escoltat alguns d’aquests sons en sèries de televisió, pel·lícules, museus ... Gordon Hempton ambiciona detenir l’avanç del so humà que danya el pas de la nostra vida pel planeta. El que ara més m’interessa ressaltar és el projecte que apadrina sobre una xarxa mundial de parcs de silenci urbans.

El moviment «Quit» s’afegeix al moviment «Slow» iniciat en els anys vuitanta del segle passat. El moviment «Quit» va prendre impuls el «Dia de la Terra» de l’any 2018 amb la inauguració del primer parc de silenci en una zona natural, al riu Zabalo, a Equador, en plena Amazònia, amb la congratulació de la comunitat indígena del lloc. El Dia de la Terra de l’any 2020 (a Catalunya es celebra el dia 18 d’abril) el projecte va donar un salt qualitatiu important amb el reconeixement del primer parc de silenci urbà a Yangmingshan, als afores de Taipei i amb el suport del Govern de Taiwan. A Europa, Suècia porta la davantera amb cinc parcs de silenci projectats a Estocolm.