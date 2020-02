Los números, esos tiranos, no dejan lugar a dudas: Donald Trump se irá esta noche de rositas tras el juicio político más soso y breve que se recuerda contra un presidente de los Estados Unidos. Salvo milagro o locura transitoria de algunos senadores republicanos, el magnate podrá seguir siendo el inquilino de la Casa Blanca, porque los demócratas no lograrán una mayoría suficiente que lo eche del cargo, que confirme que cometió los delitos de obstrucción al Congreso y abuso de poder.

Hacen falta dos tercios de la Cámara Alta para ello, cuando los republicanos tienen 53 asientos, los demócratas 47 y no se esperan trasvases de votos de una bancada a la otra. El trago pasará y Trump podrá seguir pilotando el país a su manera y presentarse a la reelección en los comicios del próximo 3 de noviembre.

Cuando se realice la votación, a las cuatro de la tarde hora de Washington (seis horas más en la España peninsular), quedará acabado un proceso que nació con el fracaso -para los anti Trump- marcado en la frente. El Senado ha ido revisando la documentación aportada por el Congreso, donde inicialmente se llevó a cabo la investigación, más profunda y valiente por cuanto son los demócratas los que mandan en esa Cámara, pero no ha añadido ningún dato concluyente que ayude a condenar al presidente.

No ha testificado nadie más, gracias el veto republicano, ni se han admitido nuevas pruebas de que Trump presionó a Ucrania para sacar munición contra Joe Biden, exvicepresidente con Barack Obama y hoy precandidato del Partido Demócrata a la presidencia de EEUU. Un tira y afloja de dos semanas entre quienes creen que el actual mandatario no puede permanecer ni un minuto más en el cargo y los que dicen que no ha hecho nada y, si lo ha hecho, en fin, no es para tanto.

Anoche, en el debate del Estado de la Unión, Trump fue listo y no concedió atención al proceso. Fue a lo suyo. Su economía (al alza), su inmigración (mano dura), su supuesta mediación en conflictos (Israel-Palestina), sus demonios (Venezuela, Irán)... Hizo caso a sus compañeros que le pedían prudencia, porque calentar los ánimos a horas de una votación trascendental podía ser, pese a todo, un riesgo.

Lo que se juzga

Según el informe final de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, “el presidente Trump puso en peligro la seguridad nacional por motivos que le beneficiaban políticamente”. Concluye que no tuvo reparos en acudir a otro país para buscar porquería contra su adversario, por más que lo vistiese como una consulta para combatir la “corrupción”.

De hecho, Trump “retuvo ayudas militares y apoyo diplomático cruciales para un gobierno extranjero que es un aliado estratégico y se halla inmerso en un conflicto armado instigado de forma ilegal por Rusia”, ayudas ya aprobadas por el Congreso y con las que el presidente jugó a presionar a Kiev. “Al dirigir esta campaña para beneficiarse políticamente, el presidente Trump renunció a implementar, promover o avanzar políticas contra la corrupción en EEUU”, sostiene el documento.

Todo ello se resumía, finalmente, en dos delitos: abuso de poder, al solicitar la ayuda de Ucrania para investigar a su rival político, y obstrucción del Congreso, por tratar de impedir que el escándalo se aclarase por derecho.

Las pruebas

No ha habido nada nuevo sobre lo ya cosechado. Los republicanos, bloqueando con su mayoría, han vetado la solicitud de toda documentación o testigos oficiales nuevos. Eso quiere decir que se han escuchado o leído los mismos argumentos que ya salieron del Congreso.

Gracias a la denuncia de un funcionario de los servicios de Inteligencia que aún no ha sido identificado, se supo de una llamada telefónica que tuvo lugar entre los dos presidentes, el norteamericano y el ucraniano, Volodymyr Zelensky, el pasado 25 de julio. Una transcripción de esta conversación apunta a que el republicano presionó claramente a su homólogo para investigar las acusaciones contra los Biden, el padre, Joe, y el hijo, Hunter. Llamada que, justo, se produjo después de que se congelara la entrega de un montante de ayuda militar ya acordada para Kiev. O sea, presión con amenazas y represalias.