El serio aviso de Eduardo Casanova a Vox en los Goya: "No van a ser capaces"

El actor y director Eduardo Casanova ha llegado a la alfombra roja de los Goya con un traje blanco y siendo aclamado por el público. El intérprete, además, se ha mojado sobre la polémica propuesta del veto parental del partido ultraderechista Vox.

Durante su recorrido por la alfombra roja, el que encarnara el personaje de Fidel en la serie de Aida se ha ido deteniendo para responder a las preguntas de los periodistas.

Cuando ha llegado el turno de la Cadena Ser, le han preguntado por la opinión que tiene sobre el veto parental. Casanova no ha tenido ni un segundo de duda y ha retado a la formación de Santiago Abascal.

“Creo que pese a todo no van a ser capaces. Yo soy más bien negativo, pero no van a conseguirlo. España es un país con muchísimo talento y mucha voz, se nos quiere mucho fuera y nuestra voz es más fuerte y más alta que la de la gente reaccionaria”, ha afirmado.

“No me preocupa en exceso, porque tengo muy buenas cuerdas vocales para gritar lo que me de la gana en cualquier momento”, ha reflexionado, mientras ha bromeado que su próximo trabajo, La Piedad, no pasaría ese veto parental.