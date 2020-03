El serio aviso de Fran Rivera a los políticos por el coronavirus: "La verdad tiene solo un camino"

Tras el ataque de Cayetano Rivera al Gobierno, ahora ha sido el turno de Fran Rivera. El diestro, días después de recibir críticas por sus palabras sobre el coronavirus en Espejo Público, ha compartido en su perfil de Twitter un mensaje directamente enviado a los políticos.

Rivera, en un vídeo casero de menos de un minuto, les ha pedido que actúen rápido y que no piensen en su futuro político: “Les pido que tomen decisiones difíciles que no vamos a tener más remedio que tomar, que no alarguen la agonía y no den falsas esperanzas. Que tomen decisiones serias ya, que para eso están y para eso les pagamos”.

“Son decisiones que nadie quiere que tomen, efectivamente, pero que no piensen en sus sillones o en sus votos. Hay que tomarlas”, ha proseguido el torero madrileño.

El también colaborador de Espejo Público en Antena 3 ha destacado las medidas adoptadas por otros países que están siendo víctimas del coronavirus: “Lo estamos viendo en China y en Italia al extremo al que hay que llegar para combatir la enfermedad”.

“La semana que viene se va a ver muchísmo peor, llamadme alarmista o lo que queráis, pero la verdad tiene solo un camino. Por favor, a nuestros políticos les pido ayuda y que tomen esas decisiones tan difíciles que no vamos a tener más remedio”, ha concluido Rivera.