El serio aviso de la dueña de un histórico restaurante de Barcelona: "Estamos desesperados"

Ada Parellada, la cocinera y dueña del famoso restaurante barcelonés La Semproniana, fue una de las personas que se manifestó este martes para pedir la reapertura de la restauración en Cataluña tras más de dos semanas de cierre total.

Con una posible prórroga de estas medidas encima de la mesa, el sector solicitó reabrir sus negocios, tal y como explicó Parellada en la Cadena Ser. “Pedimos la reapertura inmediata de los establecimientos. Nosotros nos comprometemos a seguir unas estrictísimas normas de seguridad cuando atendamos a nuestros clientes: tomar temperatura, pedirles que se pongan las mascarillas, etc”, aseguró.

La cocinera añadió que, además de respetar esas medidas para frenar el contagio de casos de coronavirus, también piden estar igual que en Madrid: “Esta discriminación nos aturde y nos entristece. Nosotros hemos hecho los deberes cuando se nos ha pedido, hemos aplicado inmediatamente el uso de la mascarillas, el gel o los aforos reducidos. Pero de golpe, no podemos trabajar”.

Parellada señaló que no están solicitando ayudas, que únicamente quieren trabajar para salir adelante: “El sector está al límite y es muy probable o absolutamente seguro que cuando acabe este segundo cierre, muchos no vuelvan a subir la persiana”.

Además, también confesó de que hubo voces que hablaban de una apertura unilateral en caso de que se prolonguen las medidas. “Estuvimos hablando muy seriamente de esta posibilidad”, reconoció, aunque finalmente indicó que cree que no lo van a llevar a cabo y que reabrirán “avalados por el Gobierno, con la complicidad, la garantía y la responsabilidad”.

“Estamos desesperados, no hablo por mí que soy un restaurante familiar y también hago comida a domicilio. No soy representativa, pero el sector es muy variado y diverso y hay gente al límite”, finalizó Parellada, que concluyó detallando que están exigiendo que no les cobren impuestos al no estar trabajando.