El Servicio Andaluz de Salud busca sanitarios tras despedir a más de 8.000 hace unas semanas

Europa Press News via Getty Images Sanitarios en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

“Falta personal en los centros, incluso los directivos son conscientes de ello, y no puede ser que los enfermeros no tengan ni siquiera posibilidad de coger vacaciones”, ha lamentado.

Las organizaciones sindicales han insistido en la necesidad de contar con más sanitarios y han recordado la dificultad de lograr disponibilidad de estos profesionales ante imprevistos recientes como el brote detectado en trabajadores de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Málaga, pero también ante el incremento de los contagios o el próximo arranque de la vacunación en menores de entre nueve y once años.

Las secciones andaluzas de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han criticado este viernes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la “paradoja” de registrar un “déficit alarmante” de sanitarios para atender el incremento de la incidencia de coronavirus y el inicio de la vacunación en menores de once años semanas después de que la Junta no renovase el contrato a 8.000 de estos profesionales.

“Ahora, con la nueva ola de la Covid-19 no se encuentran enfermeras disponibles para contratar y así en casi todas las categorías profesionales del SAS”, ha advertido la responsable de Acción Sindical de Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Guadalupe González.

Asimismo, la FSS-CCOO Andalucía ha sostenido que la actividad asistencial “también se está resintiendo, por ejemplo, en los casos acaecidos en Málaga”, donde hay más de 80 profesionales con Covid-19 o están en aislamiento por un contagio confirmado tras haber celebrado una cena de Navidad.

“Se han querido contratar trabajadores y, en la actualidad, no existe disponibilidad, cuando hace menos de 40 días fueron despedidos por no ser necesarios, alegando el propio consejero de Salud que, al estar controlada la pandemia, ya no hacían falta”, ha señalado la dirigente sindical, que recuerda que “esta deficiente previsión” ya la anunció CCOO en octubre.

CSIF ha considerado “paradójico que el SAS haya prescindido sólo hace unas semanas de 8.000 profesionales y ahora se las vea y se las desea para encontrar personal al que contratar para cubrir necesidades imperiosas de los centros sanitarios andaluces”, ante la nueva ola de la pandemia, el incremento de la incidencia del virus, la campaña de la gripe, las afecciones respiratorias típicas de este tiempo, los turnos de vacaciones navideñas y la inminente vacunación infantil de la Covid-19.