Olona crea una fundación para combatir "la ideología de género" y descarta presentarse a las próximas elecciones

En el acto de presentación celebrado en la Casa de América de Madrid, la exdirigente de Vox también ha asegurado que no tiene planeado presentarse a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo “porque los españoles no necesitan una mayor fragmentación del tablero político”. Además, ha dicho que no hay “una estrategia planeada para que su naciente fundación pueda convertirse en un futuro en un partido”.