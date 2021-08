Jamie Squire via Getty Images

Jamie Squire via Getty Images Simone Biles, durante su ejercicio.

La gimnasta estadounidense Simone Biles ha logrado la medalla de bronce en la final de barra de equilibrio en estos Juegos Olímpicos de Tokio que cierra con una alegría, entre ovaciones, tras reconocer que por salud mental se vio obligada a retirarse del resto de la competición.

Algunos se han fijado en los símbolos que Biles ha escrito en blanco en la barra antes de su ejercicio. Se trata de líneas y letras que inscribe siempre antes de sus rutinas, como hacen otras muchas gimnastas, para tener referencias de dónde están en cada momento.

El caso de la estadounidense es algo más especial porque en una parte de la barra escribe una especie de S atravesada por una línea de arriba a abajo y muchos piensan siempre que se trata del símbolo del dólar.

Pero nada más lejos de la realidad. Biles ha explicado en alguna ocasión que la ‘S’ la pone como su marca personal, para indicar que esas marcas son suyas.

“Verá, todo el mundo pone sus líneas en la barra, por lo que no podría saber cuál es la mía. Entonces, le pongo una ‘S’ y resulta que se convierte en un signo de dólar. La gente cree que lo hago a propósito, pero no”, ha explicado en alguna ocasión.

Pero hay otras teorías. Will Graves de The Associated Press ha dicho alguna vez que el símbolo se remonta a los campeonatos mundiales de 2013, cuando un locutor pronunció mal su nombre.

Sea como sea, lo que está claro es que Biles ha logrado su séptima medalla olímpica. Y lo más importante es que sonrió nada más bajarse de la barra, contenta con su ejercicio y con poner fin a la pesadilla que habrá vivido en Tokio 2020 por el estrés mental sufrido.

La gimnasta estadounidense, que debía ser la reina de la cita olímpica tras arrasar previamente en Río 2016, no pudo culminar la final completa por equipos. Reconoció el estrés, el querer primar su salud mental, y el no poder ejecutar con seguridad sus ejercicios.

Fue día a día, midiendo sus fuerzas, y borrándose del resto de finales hasta decir ‘sí’ a esta barra de equilibrio, donde reinaba a nivel mundial. Hizo un buen ejercicio, de alta dificultad y bien ejecutado, tanto que se colgó el bronce cuando muchos daban la medalla individual por perdida.