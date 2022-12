El síndrome de la persona rígida: la dolencia neurológica rara que sufre Céline Dion

Triste noticia por los millones de seguidores de Céline Dion por el mundo. La cantante canadiense, voz de My heart will go on entre otros grandes éxitos, ha anunciado que sufre una enfermedad neurológica considerada ‘rara’, el síndrome de la persona rígida. Esta dolencia le ha obligado a cancelar su gira europea prevista para el próximo año.