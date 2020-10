El 'sinsentido' del hospital de pandemias de Ayuso: "Todo es improvisado"

Anonadados están los sanitarios, que todavía no acaban de entender cómo va a funcionar —a pesar de que su apertura está prevista para “dentro de muy pocos días”— si el resto de centros de la Comunidad de Madrid están ya bajo mínimos. La explicación de la presidenta, que en ningún momento ha dado cifras de contrataciones y se limita a hablar de una “reorganización” de personal, no los tranquiliza.

“Lo que les interesa vender es que van a construir un hospital de pandemia, pero ni siquiera han planificado cómo lo van a dotar”, sostiene el enfermero. Entretanto, “van a romper equipos, ahora los profesionales tendrán que irse a un lugar nuevo y, por ejemplo, las ambulancias tendrán que hacer trayectos mucho más largos”, expone. “Ni siquiera sabemos cómo va a funcionar este hospital. No sabemos si va a estar abierto permanentemente o no, si tendrá una gestión privada mediante concesión, o si va a ser totalmente público”, señala. “Todo es improvisado, y llama la atención que la máxima mandataria de la Comunidad de Madrid diga que la gestión de los profesionales no es asunto suyo”.

“Cuando dicen que se ha contratado a 10.400 personas, no es que haya 10.400 personas más trabajando, sino que en este tiempo se ha hecho algún tipo de contrato a 10.400 personas, pero muchos de esos contratos ya han terminado, y en cualquier caso no han supuesto un aumento de la masa de trabajadores”, añade Javier Padilla, médico de familia y coautor de Epidemiocracia (Capitán Swing) .

“No sabemos dónde están esos 10.000 profesionales, ni si ha llegado a contratarse ese número o si actualmente están prestando servicio en Madrid”, coincide Jesús García Ramos. “En mayo Ayuso prometió 10.000 contrataciones; realmente fueron ocho mil y pico. Luego muchos de esos trabajadores no renovaron su contrato, o se fueron a otras comunidades huyendo de las condiciones precarias que ofrece Madrid, no se han cubierto las bajas de verano, la plantilla de rastreadores no se ha aumentado lo que debería, y ni siquiera sabemos las cifras reales de los que hay”, resume. “Se están tomando medidas grandilocuentes con mucha repercusión mediática, pero si lo que se quiere es frenar la transmisión del Covid-19, no sirven para nada”, sentencia el portavoz de SATSE.

Menos trabajadores sanitarios que hace 10 años

Según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), la plantilla de profesionales del sector en la Comunidad de Madrid es, a día de hoy, inferior a la de hace ni más ni menos que diez años. Mientras que en 2019 la cifra de trabajadores rondaba los 75.400, a principios de 2019 los facultativos sanitarios superaban escasamente los 72.000 en la comunidad madrileña.

“A nivel sanitario, no tienen capacidad para contratar”, apunta Padilla. “Ayuso tenía razón cuando dijo que no hay médicos para contratar. Otra cosa es el motivo por el que no hay médicos: por un lado, porque algunos se están yendo; por otro, porque hay gente que rechaza esos contratos”, afirma.