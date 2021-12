El Supremo confirma la condena a Espinosa de los Monteros y deberá pagar más de 60.000 euros por la reforma de su chalet

Y aunque cree que el caso no hubiera llegado tan lejos si no hubiera sido él el protagonista, ha asegurado que no va a quejarse, acata la decisión y la responsabilidad de pagar la parte que indica la sentencia. “El 25 por ciento de lo que se me pedía de muy mala fe”, ha concretado.

Lo que sí ha querido rechazar es que esta condena se pueda comparar con otros casos de condenas “por lo penal” y penas de inhabilitación. “No es mi caso y no se parece remotamente a mi caso”, ha subrayado.

“No tiene nada que ver con otros casos, viene de muy atrás, es de origen mercantil y nada tiene que ver con auténticos delitos condenado por vía penal de partidos que están llenos de delincuentes”, ha insistido.

La resolución de 2019

En esa sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explicaba que dado que la sociedad condenada quedó extinguida en 2016, la empresa de reformas presentó la reclamación frente al diputado de Vox en aplicación de la teoría del levantamiento del velo, por confusión e instrumentalización de la sociedad en fraude de terceros, y por enriquecimiento injusto.

La sociedad de Espinosa de los Monteros se opuso a esa reclamación si bien reconoció que el diputado era el administrador único y socio único de la sociedad, que ésta se constituyó en el 2007 y que tuvo actividad hasta 2014. También reconoció que la sociedad PPH 6 firmó el contrato de ejecución de obra con RUE en el 2012, y que se pagó a través de la sociedad PPH 6 las facturas que le giraron por un 90 por ciento, sociedad con la que le unía un contrato de arrendamiento de servicios.

La sentencia de instancia, avalada posteriormente por la de 2019 fue estimatoria de la demanda, y condenó en costas al demandado, en aplicación de la teoría del levantamiento del velo, considerando que el demandado “utilizó la sociedad para su beneficio en perjuicio de terceros, e igualmente consideró que había un enriquecimiento injusto”.