El Supremo rechaza que un hombre alegue sentirse mujer para quedar impune de una violación

No obstante, el Supremo estima en parte el recurso del autor del crimen y, aunque mantiene los 15 años de cárcel por la agresión sexual, rebaja de 25 a 23 los de asesinato en concurso con allanamiento de morada, al no apreciar las agravantes de aprovechamiento de lugar y tiempo y de disfraz anteriores.

Y considera “obvio” que la muerte fue con alevosía, pero matiza que no concurre la otra agravante, explicando que las condiciones de tiempo y lugar, “si bien propiciaban que no fuera reconocido por terceros, no parece que fueran buscadas por el mismo”, por lo que no se alcanza el plus de antijuricidad exigido para que se le aplique.