El TC no examinará a los dos candidatos del Gobierno a la espera de que el CGPJ nombre los suyos

El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC ―el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez―, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.