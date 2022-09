El teatro que no te puedes perder en octubre

Y habrá que estar a la lora para no perderse la versión republicana de ¡Ay, Carmela! de Sanchis Sinisterra que ha hecho Coral Ros en el Teatro La Usina. O el problema filosófico del cambio de las coreógrafas y bailarinas Begoña Quiñones & Verónica Garzón en la Sala Exlímite. O Lo que no dije de Amaranta Osorio protagonizado por Natalie Pinot en Teatro del Barrio. O el espectáculo lírico de Versos en la boca de La Mayko Producciones. O Érase una vez un G.I. Joe en la Cólquide de Uganda, escrita por Paloma Arroyo y dirigida por Ana Contreras en Teatro del Barrio.

La polémica producción de Christina Rosenvinge, Marta Pazos y Maria Falguero llega a Madrid. Lo hace tras pasar por el Festival de Mérida y por el Grec de Barcelona. Una polémica que tiene que ver sobre si es o no una obra de teatro, sobre todo porque para según quien dicen que cuesta identificar el conflicto y el teatro o es conflicto o no es teatro.

Un musical que ella define de dimensiones wagnerianas. Dimensiones que ha demostrado que es capaz de gestionar para construir espectáculos vibrantes. Los que vieron su Alicia buscan maravillas en el Espacio de La Quinta de los Molinos, lo comprobaron in situ. Todo esto hace que sobre el papel sea una obra para no perdérsela.

La historia interminable, el popular libro que encandilo a grandes y pequeños a finales del siglo XX vuelve en formato de musical. El equipo artístico es el mismo que se está especializando en musicar novelas. Un grupo de españoles que hace varios años consiguió un exitazo, y muchos parabienes de la crítica, al menos de la oficial y de los grandes periódicos, con la adaptación de otro best seller. El Médico de Noah Gordon. Obra que se hubiera repuesto a lo grande si el covid no hubiera aparecido en nuestras vidas.

Un festival que no le hace ascos a espectáculos masivos y/o de fuerte vocación popular cuyo denominador común es la risa. Como 17 veces de Faemino y Cansado, Per fi sol! en el que Carles Sans contará la divertida historia de la compañía Tricicle o Gran Reserva de Les Luthiers.

Para no perderse el propio festival ha desarrollado herramientas que ayudan a elegir en función de gustos y necesidades, con especial cuidado a los que van por primera vez. Pero se podría apostar que las siguientes producciones agotarán entradas: Caridad de la Liddel; La vida es sueño el Calderón que la Compañía Nacional de Teatro Clásico le ha encargado a Cheek by Jowl; Confessions de Sant Agustí en la Catedral de Girona con Joan Carreras; Después del silencio de Christiane Jatahy; El tercer Reich de Castellucci; *HIT ME IF I’M PRETTY* de Juana Dolores y Sondheim x Sondheim Que passin els pallassos en la que Mario Gas celebra a este autor teatral.