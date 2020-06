El Telediario de TVE acaba de una forma insólita y sorprende a un presentador: "¿Y ahora qué hago yo?"

Tras esto, se pudieron ver una serie de imágenes en las que el presentador se salía del tono habitual del informativo para darle un toque un tanto personal: desde la recreación de una escena de Matrix por el 20º aniversario de la cinta a bromear con el despido de un compañero en pleno directo.

Tras este homenaje, Guilera se quedó visiblemente sorprendido con un ”¿y ahora qué digo yo?” y se despidió de los espectadores. “Es mi último telediario, aprovecho estos segundos para darles las gracias a ustedes por su confianza de haber acompañado durante todos estos meses que hemos presentado el informativo Lara y yo, quiero dar las gracias también a todo el equipo del Telediario fin de semana y no daré todos los nombres porque no somos tantos, pero sí estaría un rato. Gracias a todas las corresponsalías y los centros territoriales”, detalló.

Pero Guilera no acabó su despedida ahí, sino que quiso dedicársela a su compañera con un emotivo mensaje. “Te quiero, gracias por todo. Gracias por ser tan buena compañera”, le dijo a la periodista a lo que ella respondió contenida al no poder mostrar su afecto a su compañero por la distancia de seguridad. “Qué pena no poder abrazarte”, dijo.

El cambio de Guilera es uno de los muchos que están teniendo lugar en TVE y que están dando lugar a cantidad de comentarios con respecto al ente público y la gestión de Rosa María Mateo. A pesar de que se rumoreó que podría ser sustituido por el periodista Oriol Nolis —encargado de presentar estos informativos antes de la llegada de Guilera— la cadena pública ha desmentido la noticia y se desconoce quién será la dupla de Síscar en el espacio.

Los espectadores respondieron a la curiosa salida de Guilera con mensajes de apoyo al periodista en su nuevo proyecto y aplaudiendo su labor al frente del boletín.