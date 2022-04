La principal asociación de hosteleros se ha quejado de que la actual reforma laboral, aprobada hace semanas en el Congreso de los Diputados y que entró en vigor hace unos días, les ponía en problemas a la hora de contratar trabajadores para la Feria por el número de horas que hacen en esas fechas, muy por encima de las ocho al día que estipula la ley y han amenazado con un paro.

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tuvo que salir al paso de estas informaciones y no pudo ser más tajante. “Estamos ante una fake new auténtica. La reforma laboral no aborda esta cuestión”, señaló Díaz, que recordó que la ley de 40 horas a la semana lleva en nuestro país desde 1980.

El Telediario de TVE abordó este tema en una pieza que ha sido muy criticada en Twitter. “La reforma laboral está ocasionando problemas a los caseteros que preparan estos días la Feria de Abril. La norma recoge que debe haber jornadas de descanso de 12 horas y temen no poder cumplirlo”, se puede leer en el tuit.

Después de multitud de críticas, la cuenta oficial del Telediario ha tenido que pedir disculpas por relacionar la reforma laboral con esta petición de los hosteleros andaluces.

“Lamentamos el error cometido en esta información. La obligatoriedad del descanso mínimo de 12 horas entre jornadas viene incluida en el Estatuto de los Trabajadores y data de 1980. No tiene ninguna relación con la reforma laboral”, han escrito.