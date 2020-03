El Telediario de TVE se lleva los aplausos de Twitter por cómo ha terminado este viernes

La segunda edición del Telediario, que presenta Carlos Franganillo, ha generado el aplauso en Twitter por la forma en que ha terminado este viernes.

Lo ha hecho con una pieza de dos minutos en la que el periodista Carlos del Amor ha mezclado dos de las noticias que marcarán el fin de semana: la expansión del coronavirus y la cuarentena en España con el cambio de hora.

“Mañana se cambia la hora aunque nos dé igual porque las dos, las tres, las cuatro y las que siguen se parecerán demasiado”, comienza diciendo antes de agradecer que nos quiten una hora.

“Una hora en que no habrá contagios, ni muertes, ni nadie hablará del tema. Será una especie de agujero negro. Un lugar en el que descansar. Ojalá poder habitar más esos 3.600 segundos que no son y no serán”, dice el periodista.