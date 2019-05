El tenso encuentro entre Diego Arrabal y Belén Esteban en 'Viva la vida'

La sección que Viva la vida (Telecinco) dedica cada día del fin de semana a hablar de Supervivientes tiene una nueva colaboradora. Belén Esteban ha fichado por el programa de Emma García y ha debutado este domingo.

Allí, todos los compañeros le han dado la bienvenida. Todos menos uno. Diego Arrabal, con quien la princesa del pueblo mantiene un conflicto desde hace varios años, le ha recibido con una pullita: “Bienvenida a mi programa”.

“Pues me alegro de que sea tu programa”, ha respondido Esteban, que no ha encajado muy bien la directa. La presentadora ha intentado mediar y ha dicho que desde ahora, “también es el de Belén Esteban”, pero el pique entre ellos no ha terminado.

“Se nota la educación”, ha refunfuñado la nueva colaboradora y el paparazzi ha espetado: “Educación la tuya, que ya la conoce toda España”.

Después, Esteban ha zanjado la cuestión: “Yo tengo la costumbre, que igual lo digo mal, de referirme a Sálvame como ‘mi programa’, pero vamos que estoy encantada de que sea ’su programa”.