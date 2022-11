El tenso enfrentamiento entre Aroca y el 'número dos de Ayuso': "No se ponga nervioso"

Aroca insistió en que él no pertenece a ningún gobierno ni partido y que no va a defender la posición de nadie. “Cuando he dicho el PBI he dicho que siendo Madrid la comunidad más rica del estado y la que más acumula riqueza por distintas razones, paradojicamente...”, estaba diciendo el tertuliano cuando Aroca le interrumpió para recordarle que la riqueza no es de Ayuso y sí de la gente.