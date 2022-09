El tenso 'enganchón' entre Silvia Intxaurrondo y Espinosa de los Monteros: "Yo pongo orden"

“Todo esto son cosas que no sean del máximo interés para los españoles en el momento que estamos pasando. Hoy han dado un dato de crecimiento que es muy preocupante porque anémico. Pensar que hoy todavía no estamos a nivel económico del 2019 eso sí me preocupa. La inflación en doble dígito, la gente no puede pagar productos básicos, que la vicepresidenta haya decidido generar unas cartillas de racionamiento en algunos supermercados o que la ministra de Igualdad esté hablando de que los niños puedan tener relaciones sexuales con adultos”, ha afirmado Espinosa de los Monteros.