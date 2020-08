El tenso momento de Lola Índigo en su última actuación: "O haces el concierto o te bajas"

A post shared by @directoot on Aug 29, 2020 at 9:33am PDT

View this post on Instagram

La cara de la exconcursante de OT 2017 era todo un poema y no dudó en contestar como pudo al trabajador del evento mientras su fans jadeaban “Lola, Lola, Lola”. “Lamentablemente, esa decisión no está en nuestra mano y, por normas de seguridad, no se puede hacer el concierto, pero yo quería cantarle un trocito a capela a mi gente”, empezó diciendo antes de preguntar si lo podía hacer. “Espero que este señor no se enfade más porque ha sido un momento un poquito incómodo”, acabó diciendo antes de cantar.